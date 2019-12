Sassuolo, a gennaio il via alle cessioni ma i big resteranno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato in uscita in fermento in casa Sassuolo. "Abbiamo fatto investimenti economici importanti, i nostri gioielli restano qui" ha tuonato Giovanni Carnevali alla Gazzetta di Modena. I migliori però sono destinati a rimanere in neroverde. IlSassuolo in questi anni non ha mai ceduto i suoi elementi migliori nel corso del mercato invernale e non intende cambiare strategia: i big potranno partire, al limite, a giugno, ma solo dietro a una grande offerta. E' accaduto a Politano, protagonista di una lunga telenovela di mercato un anno e mezzo fa, e lo stesso è accaduto di recente a Stefano Sensi. Salvo stravolgimenti dunque, Jeremie Boga, uno dei pezzi pregiati del club, resterà a Sassuolo fino al termine della stagione. Idem Domenico Berardi.

In partenza potrebbero esserci alcuni giovani che hanno trovato poco spazio in questa prima di stagione come ad esempio il terzino sinistro Alessandro Tripaldelli, 3 apparizioni positive per lui tra campionato e Coppa Italia, ma il ritorno di Rogerio e l'esplosione della sorpresa Kyriakopoulos, potrebbero portarlo altrove. Stesso discorso per l'attaccante classe 2000 Giacomo Raspadori: Jack, che piace tantissimo a De Zerbi e allo staff tecnico, potrebbe anche fare le valigie per provare a giocare 6 mesi da protagonista nel calcio che conta. Con il passaggio al 4-2-3-1 potrebbero esserci dei cambiamenti soprattutto a centrocampo: tanti i mediani nella rosa di De Zerbi e pochi posti a disposizione. Non sono da escludere le partenze di Mazzitelli e di Bourabia. Duncan, che in questo periodo sta giocando di meno, è un'incognita.