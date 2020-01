© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serve una svolta, grazie anche al mercato, per il Sassuolo. Gli ultimi risultati, sui quali hanno influito anche infortuni e squalifiche, sono stati negativi e per la formazione di De Zerbi occorre dunque trovare nuova linfa. Per quanto riguarda il mercato le attenzioni sono rivolte in particolare all'attacco, per il quale, secondo quanto riportato da Tuttosport, le attenzioni sono rivolte a due giocatori: Gianluca Caprari della Sampdoria e Diego Farias del Lecce.