Sassuolo, Caputo: "Ho trovato un ambiente ambizioso come me"

Fonte: Dal nostro inviato Giovanni Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di presentazioni in casa Sassuolo, con Francesco Caputo che, da neo acquisto del club neroverde, è stato presentato alla stampa:

“Volevo ringraziare la proprietà, il direttore Carnevali che conosco dai tempi del Bari, il direttore Rossi e mister De Zerbi, che mi ha fortemente voluto qua: avevo tante squadre che mi cercavano, ma Sassuolo è stata la mia priorità, si vede anche dal fatto che il mio ex allenatore è andato al Genoa e mi voleva con lui ma io sono qui. La trattativa è stata lunga, ma io volevo venire qui e ho fatto di tutto per concludere.

Lo scorso anno la livello personale ho fatto un grande campionato, poteva anche andare meglio, ma io sono qua per dare il massimo e per aiutare la squadra a togliersi delle belle soddisfazioni: il primo obiettivo è la salvezza, ma comunque se le cose dovessero andare per il verso giusto è normale non porsi limiti, qui vedo un ambiente ambizioso come me. Questa, a livello societario, è una delle migliori piazze di Italia. Il percorso e le idee di calcio di De Zerbi sono molto simili a quelle di Andreazzoli, mi inserisco in un contesto che conosco abbastanza, e credo quindi che le mie caratteristiche si sposino bene per cosa richiede il mister: gioco su tutto il fronte offensivo, non ho problemi”.