Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nella conferenza stampa odierna ha fatto il punto sul futuro di Jeremie Boga. E ha ricordato che il Chelsea, al termine di questa stagione, avrà la possibilità di riacquistarlo: "Il Chelsea può riscattarlo a giugno - ha detto -. Abbiamo ottimi rapporti con loro, li abbiamo incontrati con loro prima di Natale anche per altre operazioni, perché ci piace come abbiamo fatto con il Barcellona, avere un rapporto di collaborazione. Loro possono riprenderlo ma noi possiamo anche fare un'operazione assieme, possiamo riprenderlo, c'è un'apertura totale".

Boga in Italia piace soprattutto al Napoli in vista della prossima finestra di calciomercato, ma anche il Mila ha sondato la disponibilità per giugno.