Sassuolo, Carnevali: "Speravamo di ottenere qualche punto in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona: "Sicuramente speravamo in qualche punto in più, ma abbiamo cambiato molto. Vediamo anche il posizionamento di altre squadre che avevano obiettivi diversi. Abbiamo le capacità per fare qualcosa in più".

Su quali giocatori punterebbe questa sera?

"La differenza la deve fare la squadra, se tutti sono uniti abbiamo la possibilità di fare meglio".