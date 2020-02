© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato anche di mercato l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi al termine della sfida vinta contro la Roma. “È vero che avete rifiutato un'offerta della Roma per Boga", è stato chiesto al tecnico neroverde. Che ha risposto così: "Non so se la Roma ha offerto 10 milioni per Boga, non faccio il mercato, ma se l'avessi fatto non avrei venduto Duncan. Siamo parte di una società seria".

