LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Serata bellissima. Obiettivi? Salvezza"

23.30 - E' terminata la sfida tra Sassuolo e Roma. Tra poco, dalla sala stampa del Mapei Stadium, parlerà mister Roberto De Zerbi, tecnico della formazione neroverde.

E' la sua notte neroverde più bella?

"Serata bellissima che ci gratifica tutti. Ci dà un po' di rammarico per quello che poteva essere fatto un po' prima perché potevamo andare sul 3-0 anche col Napoli, però spero che venga preso come una svolta mentale, preparando la SPAL con l'ossessione di una grande partita, con il sangue agli occhi. Sarà uno scontro diretto in uno stadio importante, caldo, dobbiamo riallenarci subito per andare a fare una grande gara".

A inizio ripresa ha un po' temuto nella rimonta?

"C'è stata anche l'occasione di Caputo. Tra primo e secondo tempo mi sono concentrato nel dire alla squadra di non fare un passo indietro, cercando di trovare il quarto e il quinto gol. E' normale un po' subire la Roma perché è una grande squadra, perché gioca il miglior calcio d'Italia insieme all'Atalanta, hanno fisicità davanti e qualche ingenuità l'abbiamo fatta noi. Abbiamo anche sofferto meno del previsto, la Roma non era mai andata in trasferta in svantaggio, ha preso meno gol fuori. Chi ha giocato, una reazione normale l'avrebbe comunque fatta e avrebbe portato un po' di forcing ma abbiamo gestito in maniera ordinata".

Ieri ha detto che sarebbe servita una partita di qualità, attenzione e coraggio, forse l'attenzione è quella che è mancata di meno perché non c'è stato il ribaltone.

"Sicuro di attenzione e di grande rispetto. Fonseca è un orgoglio per il calcio italiano, gioca un calcio diverso dalla nostra cultura e forse abbiamo aumentato la tensione. Per quanto riguarda le rimonte, è vero che l'abbiamo subita ma perché abbiamo fatto troppo bene all'inizio? Perché col Napoli potevamo chiuderla ma di fronte abbiamo anche il Napoli, oggi la Roma. Le rimonte fanno parte del calcio, soprattutto per una squadra giovane allenata da un allenatore giovane e non lo vedo come un difetto ma una pecca che si va a mettere a posto nel tempo".

Davvero il Sassuolo ha rifiutato 10 milioni dalla Roma per Boga? Discorso proprietà del club: la Roma cambia, il Sassuolo non ce l'ha più. Forse è la prima impresa dopo la loro scomparsa.

"Non so se la Roma ha offerto 10 milioni per Boga, non faccio il mercato, ma se l'avessi fatto non avrei venduto Duncan. Siamo parte di una società seria. I figli li sentiamo vicini, Veronica mi ha mandato un messaggio, i figli e la nipote ci sono molto vicini. Il dottore e la dottoressa mancano a tutti".

Boga ha fatto un gol strepitoso e importante. Si aspettava di più di mercato? Con la SPAL sarà uno scontro diretto, ha detto: l'obiettivo è la salvezza?

"Oggi sì. Per primo mi dovete convincere perché dobbiamo puntare a più della salvezza. Leggo che il Sassuolo dovrebbe stare nella parte sinistra della classifica. Il monte ingaggi va di pari passo con l'età media e la rivendibilità. Abbiamo tanti infortunati da inizio anno, oggi mancavano 3 centrali, per fortuna abbiamo recuperato in extremis Ferrari. Con squadra al completo non avremmo avuto bisogno di mercato, con tanti infortunati andava fatto qualcosina e l'abbiamo fatto. Quando vinceremo due-tre-quattro partite di fila, alzeremo lo step. Quando si concluse il mercato estivo ho detto che dovevamo migliorare l'undicesimo posto ma abbiamo avuto sempre 5-6 infortunati. Chiriches e Defrel fiori all'occhiello del mercato estivo ci sono stati pochissimo. Se poi dopo, voi o altri, pensate che il Sassuolo debba occupare un'altra posizione non sono d'accordo ma vorrei sapere secondo quali parametri, senza polemica. Abbiamo fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, quando faremo ancora di più, daremo continuità e ci staccheremo ancora di più dalla terzultima, non avrò paura di porre l'asticella più alta. Il campionato dice che nessuno è ancora morto, non c'è una squadra quasi andata come gli altri anni. Preferisco andare cauto. Boga? Ha 6 gol, ne avrebbe potuti fare 12. Ha un potenziale enorme come Berardi, Djuricic, Defrel, Locatelli, Caputo, Toljan. Mi ritengo fortunato di allenare tanto talento. Abbiamo dei limiti così come li ho io ma bisogna cercare di migliorare queste lacune".

Quanto è stato importante il lavoro dei 4 in attacco, in particolare quello di Djuricic?

"Gli avevo chiesto di stare appena dietro ai mediani della Roma. Sapevamo che i 6 della Roma in avanti fanno pressione ma gli avremmo potuto far male se fossimo usciti palla a terra. La Roma palleggia bene e addormenta la partita, gli avevo chiesto di essere forti nel cervello e non cadere nella loro trappola. Non è melina, è per tirare fuori l'avversario e nel primo tempo, dal punto di vista difensivo, i migliori, la migliore da quando son qua. Anche con l'Inter all'andata l'anno scorso. Poi anche noi abbiamo qualità nel far uscire la palla".

