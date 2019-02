Sassuolo, De Zerbi e l'Empoli: "Soffro più queste gare che contro la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Guai a sottovalutare l'Empoli. Parola di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, che in conferenza stampa parla così della sfida ai toscani: "Viviamo una partita alla volta, queste partite io le soffro più di quelle contro Juve, Milan, Inter...Con l'Empoli sarà difficile, spero che tutti abbiano capito l'importanza della partita di domani, poi penseremo alla Spal, sono due partite cruciali per capire cosa fare nella stagione. Non ci sono partite in cui non voglio punti, per arrivare a farli servono personalità. attenzione, cattiveria, dobbiamo fare il nostro gioco, giocare da squadra vera, sempre. Domani anche. L'Empoli non viene da un momento in cui ha preso punti ma sta facendo prestazioni buone, è una partita delicata, con tante insidie, dobbiamo prenderla come una partita determinante per noi".