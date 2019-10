Sassuolo, De Zerbi: "Lirola sta mancando, non lo avrei mandato via"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche della questione legata agli esterni, in primis Lirola chnel corso dell'estate al lasciato i neroverdi proprio per la Fiorentina (avversaria domani sera in campionato): "Lirola sta mancando, è un giocatore che non avrei mandato via. Ha voluto lui andare via, lo abbiamo assecondato. Abbiamo preso due giocatori forti entrambi e bisogna valutare non il Lirola dello scorso anno, ma Muldur e Toljan bisogna paragonarli con il primo Lirola. Quando è arrivato qui il primo anno non era lo stesso giocatore che è andato via, e loro hanno bisogno di tempo, così come Tripaldelli che non ci sarà domani ma non so se sarà a Lecce, perché ancora non ha recuperato la gara con l'Inter. Toljan sa ancora dire 3 parole in italiano e la lingua è importante, Muldur è un '99 che non sa ancora l'italiano e hanno bisogno di tempo. Piacerebbe avere anche a me una conoscenza di quello che è il modo di giocare ma non è così. Siamo ancora indietro, non vuol dire mettere le mani avanti, ma non siamo nello splendore e nel momento migliore che potrà raggiungere questa squadra più avanti".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di De Zerbi