© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Nel primo tempo doveva finire con qualche gol di vantaggio in più. Nel secondo tempo abbiamo sofferto la qualità del Napoli e la terza partita in una settimana. Nonostante questo avevamo trovato il pareggio".

-6 dalla zona europea?

"Non è questione di numeri, dobbiamo fare partite con più attenzione per non andare a casa con l’amaro in bocca. Stasera avremmo meritato un altro risultato".