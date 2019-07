Sassuolo, finito nuovo incontro con la Fiorentina: Lirola, manca poco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Prince Boateng aspetta solo di firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina. Dopo l'accordo trovato nelle scorse ore in un incontro terminato pochi minuti fa sono stati limati anche gli ultimi dettagli, ma le trattative tra i club non sono finiti qui.

Lirola, manca poco - Pol Lirola è infatti molto vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport il summit tra viola e neroverdi è stato molto proficuo anche per il terzino spagnolo che sarà con ogni probabilità il secondo acquisto dell'era Commisso.

Boateng a Vipiteno - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in questi minuti Kevin Prince Boateng è comunque ancora in albergo nel ritiro di Vipiteno con il resto della squadra, in attesa del via libera per partire per Firenze.