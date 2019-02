© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Sassuolo Giangiacomo Magnani ha commentato così ai canali ufficiali dei neroverdi la sconfitta di oggi con la Juve: "Siamo partiti molto bene, il loro vantaggio ci ha un po’ spezzato le gambe. Peccato per le occasioni che non abbiamo sfruttato. Lo 0-3 è un risultato troppo pesante per quanto visto in campo".