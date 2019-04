© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Sassuolo Federico Peluso, intervistato in zona mista, ha commentato così il pari dell'Olimpico: "Un punto che lascia l’amaro in bocca dopo aver ripreso una partita non facile. Sull’episodio del rigore assegnato alla Lazio penso che il regolamento sia chiaro, purtroppo l’arbitro ha dato un’interpretazione diversa. Il rigore non c'era. Ora testa al Parma". Lo riportano i canali ufficiali dei neroverdi.