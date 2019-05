Sassuolo, piace Gravillon: Carnevali può sfruttare i rapporti con Marotta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrew Gravillon giocherà in Serie A durante la prossima stagione. Sembrano esserci pochi dubbi sul difensore classe '98 del Pescara ma di proprietà dell'Inter. Il calciatore interessa al Parma, in passato è stato accostato al Napoli ma i nerazzurri ci punteranno per il futuro. Dopo, magari, un anno in prestito nella massima divisione.

Anche il Sassuolo interessato. Come riporta il portale Sassuolonews.net, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi apprezza e non poco il giocatore che, secondo lui, sarebbe un elemento già pronto tecnicamente e fisicamente per il campionato di Serie A. I neroverdi, però, dovranno convincere Beppe Marotta. Potrebbe esserci un canale preferenziale a favorire il Sassuolo, visti gli ottimi rapporti tra il dirigente nerazzurro e quello emiliano Giovanni Carnevali.