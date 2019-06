Sassuolo, piace Okereke ma in pole c'è il Southampton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo continua a seguire con attenzione David Okereke, attaccante classe '97 di proprietà dello Spezia. Secondo quanto riportato da sassuolonews.net, il club neroverde al momento aspetta l'evolversi della situazione relativa al nigeriano. Okereke piace molto all'estero, in particolar modo al Southampton, con il club inglese pronto a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro. Un'offerta che difficilmente il Sassuolo riuscirà a pareggiare: tutto passa dalla volontà del ragazzo. Se Okereke vuole restare in Italia potrebbe prendere in considerazione l'idea di vestire la maglia del Sassuolo.