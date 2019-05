Sassuolo, Raspadori: "Se dovessi esordire mi tremerebbero le gambe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giacomo Raspadori ha commentato così la convocazione in prima squadra da parte del Sassuolo in vista della sfida contro l’Atalanta: “Sicuramente una bellissima notizia, che va ad aggiungersi alla grande emozione di oggi. La fortuna che abbiamo di andare domani in prima squadra passa da queste partite con la Primavera, e dobbiamo ringraziare i nostri compagni. È stata un'annata difficile in cui alla fine si è vista la nostra anima e ha fatto la differenza. Ora penso a migliorarmi e a vedere questo traguardo come un punto di partenza. Se domani dovessi esordire, le gambe tremeranno, sarebbe veramente una grandissima emozione”, riporta Tuttosassuolocalcio.com.