Sassuolo, Traorè al 45': "Il campo non ci aiuta. Dobbiamo adattarci al gioco della Samp"

Hamed Junior Traorè, centrocampista ivoriano classe 2000 del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante l'intervallo di Sampdoria-Sassuolo, momentaneamente sul risultato di 1-0 per i neroverdi, valevole per la 14ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"Siamo rimasti un po' male del gol preso contro il Milan (l'1-0 firmato da Rafa Leão nella sconfitta casalinga per 2-1 dei neroverdi nel turno precedente, ndr) - dichiara l'autore della rete che, per il momento, decide l'incontro - perché è un gol che non dobbiamo prendere. Abbiamo cercato di capire cos'è che va, cos'è che non va. Dobbiamo stare più attenti".

Sul modo di interpretare la partita della Sampdoria: "Sappiamo che è una partita difficile contro una squadra tosta, fisica che ci viene a cercare. Il campo non ci aiuta a fare il nostro solito gioco di squadra quindi ci dobbiamo adattare al loro".