Ebbene sì. Anche il capitano della Juventus è in scadenza di contratto. Non che ci siano grossi dubbi sul futuro di Giorgio Chiellini: da tutte le parti filtra assoluta tranquillità sul destino del difensore centrale, che in questo momento sta lavorando per recuperare dal suo infortunio. L'accordo dice 2020, ma in certi casi i contratti sono dettagli.

La Juve lo attende. In campo, ora, perché non c'è dubbio che in questa fase il pensiero sia tutto al momento in cui Chiello, che in estate dovrà anche guidare la Nazionale a Euro 2020. E poi? Ad agosto compirà 36 anni, alla Continassa c'è già una scrivania pronta per lui. Ma sembra francamente troppo presto.

I numeri di Chiellini in questa stagione

Presenze: 1

Minuti: 90

Gol: 1

Dove può andare: le percentuali

Juventus 100%