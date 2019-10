© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Milan TV sul nuovo stadio di San Siro al termine dell'evento di presentazione dei due progetti in gara, avvenuto un mese fa: "Sono affezionato enormemente a San Siro, però ogni cosa ha il suo tempo. E' sbagliato guardarsi troppo indietro, bisogna guardare molto davanti ed è quello che sto cercando di fare. Dialogo con la politica della città e con la città? Siamo facendo tutti gli step necessari, sia dal punto di vista formale che incontrando il capo gruppo del Comune e le diverse commissioni comunali. Abbiamo spiegato loro le nostre idee e risposto alle loro domande. Mi auguro che Milano non dica no ad un progetto fantastico che consentirebbe la riqualificazione della zona di San Siro e di avere lo stadio più bello del mondo. Non riesco a credere che i miei concittadini rinuncino ad un'opportunità di questo genere".