Ciro Immobile re dei bomber, in Italia e non solo. La doppietta segnata ieri contro la SPAL ha consentito infatti all'attaccante della Lazio di prendere ulteriormente il là non solo nella classifica dei marcatori di Serie A (Cristiano Ronaldo ora è a -6 centri), ma anche in quella per vincere la Scarpa d'Oro del 2020. Sabato scorso, d'altronde, l'attuale secondo classificato Robert Lewandowski è riuscito a realizzare solamente un gol nella vittoria per 3-1 del suo Bayern Monaco contro il Mainz.

Ecco, nel dettaglio, le prime sette posizioni attuali della classifica per la Scarpa d'Oro:

Ciro Immobile (Lazio): 25 gol, 50 punti

Robert Lewandowski (Bayern Monaco): 22 gol, 44 punti

Timo Werner (RB Lipsia): 20 gol, 40 punti

Cristiano Ronaldo (Juventus): 19 gol, 38 punti

Jamie Vardy (Leicester): 17 gol, 34 punti

Sergio Aguero (Manchester City): 16 gol, 32 punti

Romelu Lukaku (Inter): 16 gol, 32 punti