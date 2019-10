© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più amici, meno pressioni. Nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano tedesco 'Bild', l'attaccante di proprietà della Roma Patrik Schick ha parlato di questi suoi primi mesi con la maglia del Red Bull Lipsia. E del perché abbia scelto il club tedesco per proseguire la sua carriera: "Qui - ha detto - c'è la possibilità di giocare in un ambiente con minore pressione rispetto a Roma. C'è la possibilità di essere più anonimo rispetto a quanto accade nella Capitale. Nella scelta - prosegue - l'allenatore Nagelsmann ha avuto un ruolo centrale. Mi aveva già avvicinato quando allenava all'Hoffenheim e io ero al Bohemians. Siamo stati in contatto per tanto tempo e spesso abbiamo parlato solo di calcio".

A causa di un infortunio, Schick ha fin qui giocato solo 27 minuti in Bundesliga. Ma adesso che sta bene spera di collezionare minuti e, perché no, anche il titolo: "Siamo tra le squadre più accreditate del campionato".

Di riscatto si parlerà più avanti: arrivato in prestito per 3.5 milioni di euro, Schick potrà essere acquistato a titolo definitivo per la già stabilità cifra di 29 milioni di euro.