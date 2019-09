© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da qualche ora Patrik Schick ha lasciato la Roma per cercare nuova fortuna in Bundesliga, nel Lipsia. Dal ritiro della nazionale ceca, l'attaccante ha così parlato dell'esperienza capitolina: "A Roma non mi sentivo del tutto felice, penso che sia stata una decisione giusta. Mi serviva un cambiamento, anche se fino all'ultimo momento non avevo idea di come si sarebbe conclusa l'operazione... Mi ero tenuto aperto tutte le opzioni, andarmene o rimanere. Avrei potuto anche combattere ancora per un posto nella formazione titolare. Non è una fuga, è il passo giusto per la mia carriera. Difficile spiegare perché le cose non siano andate bene a Roma, forse ci sono stati più motivi. Cominciare una nuova avventura senza avere una preparazione adeguata alle spalle è complicato. Purtroppo la pressione mi ha fatto sentire come legato".