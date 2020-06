Scopri le probabili formazioni dei quattro recuperi di Serie A: oggi riparte il campionato

Ci siamo: finalmente riparte il campionato e lo fa oggi con due dei quattro recuperi in programma per completare la 25° giornata di una stagione interrotta per la pandemia da coronavirus. Apre il programma la sfida tra il Torino, che cerca punti salvezza, e il Parma che sogna l'Europa. Lo stesso fa l'Hellas Verona mentre il Cagliari, alla prima di Zenga, vuole invertire la rotta. Domani i sogni dell'Atalanta contro il Sassuolo dei tanti talenti e l'Inter, che cerca il colpo per riagganciare il treno Scudetto, contro la Sampdoria: Ranieri deve vincere per evitare lo spettro e l'incubo della B.

Le probabili formazioni di Torino-Parma: Meitè titolare, D'Aversa ha il dubbio Gervinho Clicca qui per scoprirle

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Cagliari: Pessina e Zaccagni sulla trequarti. Nainggolan out Clicca qui per scoprirle

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo: Zapata guida l'attacco di Gasp, Gomez ok. Boga e Berardi dal 1' Clicca qui per scoprirle