Semplici: "Babacar, speriamo si affermi alla SPAL. Viviano fuori portata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente a Siena per ricevere la Briglia d'Oro 2019, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato ai giornalisti presenti. Ecco le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb sul mercato della SPAL:

Obiettivo Babacar

"È un bravo giocatore, un ottimo ragazzo, in questi anni non ha avuto grandissima fortuna e non so per quali motivi ma a livello di qualità è di grande prospettiva anche se ha 26 anni ed è giusto che dimostri le qualità che ha dimostrato a livello giovanile. Mi auguro che se dovesse arrivare alla SPAL che lo dimostri alla SPAL. Secondo me sarà un acquisto difficile da parte nostra ma vediamo cosa ci presenterà il mercato"

Su Stepinski

"Attaccante bravo che ha dimostrato buone cose al Chievo. Sicuramente noi il primo aspetto oltre alle qualità morali sono quelle economiche. Cercheremo di portare a Ferrara quei calciatori che abbiano voglia e motivazioni particolari che messe insieme ci possano portare alla salvezza".

Sul portiere

"Intanto ci dispiace di aver perso Emiliano che è un portiere che ci ha dato tanto, ha contribuito tanto alla salvezza ma per l'aspetto economico non potevamo permettercelo. Sono usciti alcuni nomi tra cui Sportiello e sono profili che andrebbero bene per la SPAL. Ma bisogna aspettare, il nostro mercato partirà nell'ultimo mese perché adesso alcuni giocatori sono inavvicinabili per i prezzi e le richieste".

Su Igor

"Giocatore di prospettiva, viene da esperienze all'estero e dovrà cimentarsi e calarsi nella nostra mentalità. Ci vorrà tempo".