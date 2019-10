Semplici risponde a Gomis: "Se ha fatto questo cammino, mi ringrazi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, parla della sfida contro il Cagliari di domani pomeriggio e risponde alle parole di Alfred Gomis, il quale in settimana ha attaccato il tecnico estense definendolo "scorretto": "Quando è arrivato qua, aveva fatto dei buoni campionati di B. Qui gli ho dato fiducia e ha fatto un cammino per cui ha guadagnato la Nazionale. Se oggi è andato a fare un'esperienza in Francia, gran merito è della SPAL e di Leonardo Semplici. Ovviamente con altri profili come Meret e Viviano, la scelta è stata più difficile. Da parte mia, posso solo augurargli il meglio".