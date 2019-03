© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sensi sfida domani il Milan e i rossoneri, spiega Mediaset, avranno un occhio di riguardo per il centrocampista del Sassuolo. Piace da tempo, ci sarà l'opportunità di vederlo all'opera a San Siro: a gennaio la distanza tra domanda e offerta era obiettivamente ampia. Squinzi non molla per meno di 25 milioni. Il Milan non vuole, e nemmeno può, avvicinare la richiesta. Poi si vedrà. In mezzo ci sono mesi e una qualificazione Champions che cambia anche gli orizzonti di mercato.