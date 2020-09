Serie A 2020/21, turni infrasettimanali e soste: ecco le date. Quest'anno niente pausa natalizia

Non solo i criteri di compilazione. La Lega Serie A, che domani a partire dalle ore 12.00 sorteggerà il nuovo calendario, ha reso note anche le date della stagione 2020/21 che inizierà sabato 19 settembre e si concluderà il 23 maggio. Tre le soste durante la stagione, tutte a causa degli impegni per le nazionali. Non ci sarà invece la sosta natalizia. Ecco le date dei turni infrasettimanali e delle pause per le nazionali.

Data d'inizio Serie A 2020/21: 19 settembre

⚽️ Turni infrasettimanali:

📌 16/12/20;

📌 23/12/20;

📌 06/01/21;

📌 03/02/21;

📌 21/04/21;

📌 12/05/21.

🛑 Soste:

📌 11/10/20;

📌 15/11/20;

📌 28/03/21.

Data conclusione Serie A 2020/21: 23 maggio 2021