Serie A, due votazioni per il nuovo consigliere ma nessun quorum: il posto resta vacante

vedi letture

Niente elezione a consigliere di Lega per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il dirigente viola e il presidente del Verona Maurizio Setti non sono riusciti a prevalere nel ballottaggio che li vedeva protagonisti con l'obiettivo di andare a ricoprire la carica lasciata vacante dal dirigente dell’Udinese che era uscito di scena. Nella sede della Lega oggi ci sono state due votazioni e in nessuna delle due è stato raggiunto il quorum, segno che le idee portate dal dirigente viola, molto attivo in questi mesi con la proposta dell’apertura degli uffici di Lega all’estero e della creazione di una task force per una legge sugli stadi, hanno fatto breccia ma per il momento non sono state sufficienti per portare una ventata d'aria fresca.