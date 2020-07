Serie A, i risultati della 36a giornata: Juventus campione, vincono Inter, Lazio e Roma

Con Juventus-Sampdoria (bianconeri matematicamente Campioni d’Italia) si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. Vittorie per Inter e Lazio contro Genoa e Hellas Verona, mentre l’Atalanta non è andata oltre l’1-1 sul campo del Milan. Vittoria per la Roma nel big match contro la Fiorentina. In zona salvezza si salva l’Udinese, mentre il Lecce resta a -4 dalla zona salvezza dopo il ko sul campo del Bologna. Di seguito tutti i risultati nel dettaglio:

Milan-Atalanta 1-1

Brescia-Parma 1-2

Genoa-Inter 0-3

Napoli-Sassuolo 2-0

Bologna-Lecce 3-2

Cagliari-Udinese 0-1

Hellas Verona-Lazio 1-5

Roma-Fiorentina 2-1

SPAL-Torino 1-1

Juventus-Sampdoria 2-0