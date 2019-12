© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino batte la Fiorentina e si rilancia in campionato: i granata, con questo successo, arrivano a 20 punti, alle spalle del Napoli. Vittoria importante in chiave salvezza per il Brescia, che batte la SPAL e scavalca in classifica proprio gli estensi, ora ultimi in classifica. Un punto prezioso per il Cagliari che aggancia la Roma a quota 29 punti.

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Cagliari 29

Roma 29

Atalanta 28

Napoli 21

Torino 20

Parma 18*

Verona 18

Milan 17*

Bologna 16*

Fiorentina 16

Lecce 15

Udinese 15

Sassuolo 15*

Sampdoria 12*

Genoa 11

Brescia 10*

SPAL 9

*una partita in meno.