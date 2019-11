© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è concluso il lunch match di Serie A con la sorprendente vittoria del Cagliari per 5-2 sulla Fiorentina. I sardi adesso si trovano momentaneamente da soli al terzo posto della classifica, in attesa do Roma, Lazio e Atalanta. La Fiorentina resta all’ottavo posto a quota 16.

Inter 31*

Juventus 29

Cagliari 24*

Roma 22

Lazio 21

Atalanta 21

Napoli 19*

Fiorentina 16*

Verona 15*

Parma 14

Torino 14*

Sassuolo 13

Milan 13

Udinese 13

Bologna 12*

Lecce 10

Genoa 9*

Sampdoria 8

Brescia 7

SPAL 7

* Una partita in più