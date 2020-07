Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli torna quinto. Genoa terzultimo

Vittoria in trasferta a Marassi per il Napoli, che riscavalca il Milan in classifica al quinto posto, in attesa della Roma. Il Genoa a oggi sarebbe invece in Serie B dopo la sconfitta contro i partenopei. Pari che accontenta tutti quello tra Fiorentina e Cagliari, con i viola che guadagnano un punto sul terzultimo posto e i sardi che raggiungono quota 40. Ecco la classifica aggiornata dopo le partite del Franchi e del Ferraris:

Juventus 75*

Lazio 68*

Inter 64

Atalanta 63

Napoli 51*

Milan 49*

Roma 48

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 40*

Parma 39

Fiorentina 35*

Udinese 32

Sampdoria 32

Torino 31

Lecce 28*

Genoa 27*

Brescia 21

SPAL 19

*una gara in più