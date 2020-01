© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus cala il poker contro il Cagliari e si porta momentaneamente in testa alla classifica in attesa della sfida di questa sera dell'Inter, ospite del Napoli. Ancora una manita dell'Atalanta, che dopo le 5 reti rifilate al Milan prima della sosta, ha rifilato lo stesso trattamento al Parma: sono 34 ora i punti per la Dea, che si porta ad una sola lunghezza dal quarto posto occupato dalla Roma. Il Milan non va oltre lo 0-0 con la Sampdoria: sono 22 u punti del Milan, gli stessi dell'Hellas Verona.

Juventus 45

Inter 42*

Lazio 39*

Roma 35

Atalanta 34

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24*

Torino 24

Bologna 23

Verona 22*

Milan 22

Sassuolo 19

Udinese 18*

Fiorentina 18

Sampdoria 16

Lecce 15*

Brescia 14

Genoa 14

SPAL 12

* Una partita in meno