Occasione sprecata per il Milan che non è andato oltre l'1-1 al Tardini contro il Parma, e adesso i rossoneri devono guardarsi le spalle da Roma e Atalanta che potrebbero rispettivamente scavalcare o riprendere la formazione di Gattuso. Un passo in più verso la salvezza per i ducali che con questo punto sono arrivati a quota 36. Questa la classifica parziale della Serie A:

Juventus 84

Napoli 67

Inter 60

Milan 56*

Roma 54

Atalanta 53

Lazio 52

Torino 50

Sampdoria 48

Fiorentina 40

Sassuolo 37

Cagliari 37

Parma 36*

SPAL 35

Genoa 34

Udinese 32

Bologna 31

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 11

* una partita in più