Serie A, la classifica dopo i primi tre recuperi: salto della Samp, il Genoa aggancia il Lecce

Prima la vittoria della SPAL nel derby col Parma, poi quelle delle genovesi Genoa e Sampdoria, rispettivamente contro il Milan in trasferta e il Verona in casa. Le polemiche non si placano, ma intanto si sono recuperate proprio questo pomeriggio almeno tre gare valide per il 26° turno di Serie A. Ecco la classifica aggiornata del massimo campionato italiano:

Lazio 62

Juventus 60*

Inter 54**

Atalanta 48*

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona 35*

Parma 35*

Bologna 34

Cagliari 32*

Sassuolo 29**

Fiorentina 29*

Udinese 27*

Torino 27*

Sampdoria 26*

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 16*

* Una partita in meno

** Due partite in meno