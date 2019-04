© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importantissima per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che batte a sorpresa il Napoli e scavalca momentaneamente il Bologna al quartultimo posto in classifica. La Juventus ora è a +18 in classifica sulla squadra di Ancelotti e potrebbe festeggiare il titolo prima di Pasqua o addirittura già al termine del prossimo turno, in caso di successo contro il Milan e contemporanea sconfitta del Napoli con il Genoa. Ora ben dieci squadre in campo: si gioca SPAL-Lazio, Genoa-Inter, Roma-Fiorentina, Frosinone-Parma e Torino-Sampdoria.

Juventus 81

Napoli 63

Inter 53

Milan 52

Lazio 48

Atalanta 48

Roma 47

Sampdoria 45

Torino 45

Fiorentina 38

Genoa 33

Cagliari 33

Parma 33

Sassuolo 32

SPAL 29

Udinese 29

Empoli 28

Bologna 27

Frosinone 17

Chievo 11