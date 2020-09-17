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Serie A, la lista dei giovani svincolati dai club

Serie A, la lista dei giovani svincolati dai clubTUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 20:35Serie A
di Alessio Calfapietra

In relazione all'art 107 c.2 delle NOIF ed al Comunicato Ufficiale della FIGC dello scorso sei luglio, sono state pubblicate le liste di svincolo dei club di serie A. E' stata aggiunta un'ulteriore finestra per poter svincolare i giovani di serie.

Questo l'elenco dei nominativi seguiti dalla rispettive date di nascita:

ATALANTA
Nessuno svincolo

BOLOGNA
ANTENORI MICHELE 07/03/2002
MINGOZZI RICCARDO 15/03/2002
SAVINO GIACOMO 03/08/2003

CAGLIARI
APOGEO RICCARDO
ARMANDO 27/04/2004
LORU DIEGO 16/01/2003
LORU LORENZO 19/05/2003
MARRONI CHRISTIAN 10/03/2002
PORRU FEDERICO 01/03/2002

CROTONE
BATTIMELLI GIUSEPPE 15/02/2005
BIANCHI MALACHIE 25/12/2004
CATALDI ANDREA ALESSIO 17/07/2002
DE FAZIO MARIO 26/05/2004
DE LEO CHRISTIAN 12/02/2003
FORMISANO MATTIA 10/05/2005
GIAQUINTA DOMENICO 24/03/2004
LUCANTO MATTEO 18/01/2002
MOLLO GIOVANNI 25/02/2004
PICCOLO GIACOMO 19/01/2005
TRICOLI ANTONIO 25/10/2002
VASAPOLLO GIOVANNI 19/01/2004
ZIMBALATTI ALESSANDRO 26/02/2004

FIORENTINA
CARBONE MATTEO CHRISTOP 09/04/2003

GENOA
ASCIOTI FABIANO LUCIANO 06/02/2002
BITTI ALESSANDRO 09/01/2005
CERRUTI ALESSANDRO 11/05/2003
CHAVES MONCADA MANUEL RUBEN 06/08/2002
DAMICO ROSARIO 09/08/2005
GANDOLFO LORENZO 16/08/2002
PANAIT ROBERTO STEFANO 13/02/2003
SALATA ALESSIO 21/01/2002
VIANSON YVES 08/08/2004

HELLAS VERONA
CARVALHO EUSEBIO ANDRE 21/06/2004
GIANNATSOULIAS KONSTANTINOS 10/08/2003
GRASSO MASSIMO 27/07/2004
NUARA ARTURO 15/05/2004
SPADARO GIOVANNI 19/01/2004

INTER
ANANE VALERIO WILFRID 13/01/2002
ARNANNO RICCARDO 22/02/2002

JUVENTUS
MELE FLAVIO 07/01/2003

LAZIO
ADILARDI FEDERICO 12/03/2003
MOSCHINI LUCA 16/03/2002
RUSSO MATTIA 02/09/2002

MILAN
Nessuno svincolo

NAPOLI
AMMATURO GIUSEPPE 16/04/2003
ASSALVE LUCA 26/11/2003
CIRILLO GIOELE 15/08/2003
CONNOLA MATTIA 21/06/2004
TIPALDI ARMANDO 01/03/2003

PARMA
PASSARIN PIERPAOLO 29/03/2002

ROMA
ANTICOLI MARCO GABRIEL 11/01/2003
BRUNO MATTEO 27/04/2003

SAMPDORIA
CHIODI ALESSIO 30/05/2003
DOLCINI LOUIS 27/01/2003
NOCETI GABRIELE 16/03/2003
ROSSI ALBERTO 21/07/2003
SANGUINETI TOMMASO 17/03/2003

SASSUOLO
CASSANO CHRISTIAN 07/01/2002
MARKIEWICZ BARTOSZ JAN 23/09/2003

SPEZIA
BENEDETTINI FEDERICO 20/05/2003
BERTOLUCCI SAMUEL 06/02/2003
CAMPANI FILIPPO 27/02/2003
GNING ABDOULAYE COLY 31/12/2003
ROSAIA MATTIA 10/05/2002
RUSSO ALESSANDRO DINO 30/03/2005
SANTOCHIRICO SALVATORE 15/03/2004
SENATORE ENRICO 04/11/2004
SILANO ALESSANDRO 04/09/2004

TORINO
GRAGNANIELLO GENNARO 04/02/2005
PASTORELLA SALVATORE 21/02/2004
PESCE LUCASILVIO 15/01/2002

UDINESE
Nessuno svincolo.

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