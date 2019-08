Serie A, live dai campi - Lazio, Acerbi ok per il derby. Milan, Biglia a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la prima giornata, le squadre della Serie A guardano già alla seconda partita di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Dopo la vittoria di domenica scorsa a Ferrara, i nerazzurri hanno osservato una giornata di riposo. La prima squadra si è infatti radunata questo pomeriggio a Zingonia per iniziare a preparare la gara contro il Torino, in programma allo stadio Tardini di Parma domenica alle 20,45. Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di domenica: lavoro di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra e partitella con i ragazzi della Primavera per gli altri. Castagne ha proseguito con il programma di riabilitazione. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati:

BOLOGNA

A tre giorni dalla partita con la Spal, debutto casalingo dei rossoblù, la squadra è tornata al lavoro nel pomeriggio: attivazione in palestra, seduta atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Tutti i rossoblù sono in gruppo, disponibili agli ordini dello staff di Mihajlovic.

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (3)

CAGLIARI

La squadra tornerà in campo mercoledì per una doppia seduta.

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati:

FIORENTINA

Se Dalbert è stato esentato dal test che sta facendo l'Inter, Cristiano Biraghi è invece al centro sportivo della Fiorentina dove c'è stata la ripresa del lavoro dopo la giornata libera concessa ieri da Montella. Oggi tutti di nuovo al lavoro compreso appunto il terzino sinistro pur molto vicino al ritorno all'Inter. A riportarlo è FirenzeViola.it.

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

GENOA

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: Pawel Dawidowicz

INTER

Dalbert è sempre più lontano dall'Inter e più vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, oggi il laterale brasiliano non ha partecipato al test in famiglia con la Primavera che ha visto impegnata la squadra di Conte in quel di Appiano Gentile.

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Per preparare la sfida al Napoli, Chiellini e compagni hanno sostenuto questa mattina una seduta al JTC con lavoro diviso per reparti, prima fisico poi tattico, condito poi da una partitella finale. Qualche miglioramento per Sarri, che però difficilmente potrà guidare i bianconeri contro la sua ex squadra.

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

LAZIO

Acerbi si è regolarmente allenato in gruppo nella prima seduta della Lazio in vista del derby di campionato contro la Roma. Ha svolto l’intera seduta come Lucas Leiva e Caicedo, fuori a Genova per precauzione: saranno tutti e 3 a disposizione per domenica.

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

LECCE

Rientrati nella prima mattinata di oggi da Milano, i giallorossi si sono già ritrovati questa mattina per una seduta d'allenamento. Il tecnico Liverani ha fatto svolgere un lavoro di scarico ai calciatori impegnati nella gara di ieri, mentre gli altri si sono allenati regolarmente. Assente l'infortunato Meccariello, hanno seguito un programma differenziato Fiamozzi e Lo Faso. Domani in programma una seduta nel pomeriggio, a porte chiuse, all’Acaya Golf Resort & SPA.

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Seduta pomeridiana a Milanello per gli uomini di Mister Giampaolo, che sabato 31 agosto alle 18.00 affronteranno il Brescia per la prima attesissima partita stagionale davanti al pubblico di San Siro. Biglia ha lavorato ancora a parte dopo il problema all'adduttore. Hernandez migliora ma comunque giocherà dopo la sosta.

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: -

NAPOLI

Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20.45. La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con esercizi di prevenzione. Successivamente seduta tecnica con la squadra divisa su due metà campo. Di seguito lavoro tecnico con combinazioni offensive. Chiusura con svolgimento di gioco incentrato sulla fase difensiva ed esercitazioni a tema col pallone: 1 contro 1 e 2 contro 2. Domani ancora seduta mattutina.

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana, in vista della sfida di campionato di domenica 1 settembre contro l’Udinese. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione ed attivazione seguiti da tecnica applicata, possessi palla e partite a tema in porzione ridotta del campo. L’allenamento si è concluso con un lavoro aerobico per chi è sceso in campo contro la Juventus e una partita a tutto campo per il resto del gruppo. Fabrizio Alastra è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Domani, mercoledì 28 agosto, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.00. LO riporta il sito ufficiale del club.

Udinese-Parma (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

ROMA

E' iniziata oggi la preparazione della Roma al derby contro la Lazio di domenica. La squadra ha iniziato la seduta in palestra, per poi scendere sul campo. Attivazione muscolare (qui il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato 90' contro il Genoa e chi meno) con cambi di direzione ed esercitazione sulla rapidità, prima di passare a un lavoro di tipo tattico. Individuale sul campo per Spinazzola. Terapie per Perotti.

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Ripresa a doppia velocità per la Sampdoria che si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la trasferta in casa del Sassuolo. Dopo un breve saluto da parte del presidente Massimo Ferrero - riporta il sito ufficiale del club - una lezione in sala video e un riscaldamento comune, Eusebio Di Francesco e staff hanno suddiviso i blucerchiati in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati con la Lazio (seduta atletica di scarico sul campo), dall'altra il resto della rosa (impegnata in una sessione completa tra forza, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella in spazi ridotti con la Primavera). Assente Karol Linetty, in permesso accordato dal club per trascorrere qualche ora in più con la compagna e la figlia neonata. In infermeria staziona il solo Gonzalo Maroni, alle prese con il proprio programma fisioterapico. Domani, mercoledì, doppio allenamento in agenda.

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati: Depaoli

SASSUOLO

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al Mapei Football Center in vista del match di domenica sera contro la Sampdoria. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: una parte dei neroverdi ha svolto solo palestra e lavoro metabolico, l'altra anche esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale. Fermo Rogerio per accertamenti diagnostici. Domani è in programma una doppia seduta a porte chiuse.

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati:

SPAL

Nel pomeriggio di oggi la SPAL è scesa in campo al centro “G.B. Fabbri” per una nuova sessione di allenamento in vista del derby di campionato contro il Bologna in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara”. Il gruppo è stato impegnato con esercitazioni di possesso palla e partitelle a tema. Tutta la squadra ha svolto regolarmente la seduta.

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Sessione pomeridiana al Filadelfia per il Torino, con un programma tecnico-tattico per Belotti e compagni. Domani, mercoledì 28 agosto, è prevista in mattinata la partenza per Wolverhampton per i giocatori convocati. Nel pomeriggio, ci sarà una seduta di rifinitura al Molineux Stadium di Wolverhampton al termine della conferenza stampa del tecnico Walter Mazzarri. Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi Cristian Ansaldi hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale destro. Previste ulteriori indagini cliniche e strumentali

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE