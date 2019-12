Serie A, tutti i cambi di panchina: già 7 esoneri. E una marcia indietro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono già sette i cambi di allenatore in Serie A e questa volta non sono solo le squadre in lotta per non retrocedere ad aver deciso di cambiare guida a stagione in corso. Anche due big come Milan e Napoli hanno infatti deciso per l'inversione di rotta affidandosi a Stefano Pioli e Gennaro Gattuso in luogo di Marco Giampaolo e Carlo Ancelotti (già accasatosi all'Everton in Premier League). I primi a cambiare sono stati proprio i rossoneri assieme alla Sampdoria che ha deciso di separarsi dal giovane Di Francesco per affidarsi al navigato Claudio Ranieri. Poi è stata la volta del Genoa che ha optato per una scelta diametralmente opposta ai cugini: via l'esperto Andreazzoli e dentro l'emergente Thiago Motta che però non ha saputo invertire la rotta ed è a un passo dall'esonero nonostante al momento siano diversi i no ricevuti dal presidente Preziosi. A Udine invece, salutato Tudor, è stata la volta del traghettatore Luca Gotti che pian piano si è guadagnato sul campo la conferma probabilmente fino a fine anno. A Brescia invece è andato in scena il Cellino show che prima ha esonerato il protagonista della promozione Eugenio Corini affidando la squadra a un Fabio Grosso che mai aveva allenato in Serie A e che veniva da alcune esperienze non esaltanti, salvo poi cambiare idea dopo tre giornate – e altrettante sconfitte - richiamando a furor di popolo Corini sulla panchina. L'ultima invece a cambiare è stata la Fiorentina che ha salutato Vincenzo Montella per affidare la risalita - e la salvezza - a Beppe Iachini, un ex.

Atalanta - Gian Piero Gasperini

Bologna - Sinisa Mihajlovic

Brescia - Eugenio Corini fino all'11^ → Fabio Grosso dall'12^ alla 14^ → Eugenio Corini

Cagliari - Rolando Maran

Fiorentina - Vincenzo Montella fino alla 17^ → Giuseppe Iachini

Genoa – Aurelio Andreazzoli fino all'8^ → Thiago Motta

Inter - Antonio Conte

Juventus - Maurizio Sarri

Lazio - Simone Inzaghi

Lecce – Fabio Liverani

Milan – Marco Giampaolo fino alla 7^ -> Stefano Pioli

Napoli – Carlo Ancelotti fino alla 15^ → Gennaro Gattuso

Parma - Roberto D'Aversa

Roma - Paulo Fonseca

Sampdoria – Eusebio Di Francesco fino alla 7^ → Claudio Ranieri

Sassuolo - Roberto De Zerbi

SPAL - Leonardo Semplici

Torino - Walter Mazzarri

Udinese – Igor Tudor fino alla 10^ → Luca Gotti

Verona - Ivan Juric