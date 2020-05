Serie A, un nuovo protocollo per provare a scavalcare il muro del governo

"Il muro è alto ma bisogna provare a scavalcarlo" scrive La Gazzetat dello Sport in merito alla linea che il presidente FIGC Gravina sta portando avanti per provare a riportare la Serie A in campo nonostante gli ostacoli del nuovo protocollo che oggi verrà inviato dalla Federazione al governo dopo le "correzioni" del comitato tecnico-scientifico. Nel nuovo documento si terrà conto di tutte le indicazioni, con le norme relative alle visite preventive già presente nella versione originale, più l'obbligo di quarantena in caso di nuovo positivo. Il "modello tedesco" che qualcuno pensava di poter attuare in Italia, semplicemente non lo è perché i diversi stati Federali seguono linee guida differenti, come ha dimostrato la Sassonia nei confronti della Dynamo Dresda.