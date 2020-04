Sfida Juve-Napoli per James Rodriguez. Lo United propone lo scambio con Pogba

vedi letture

Serie A o Premier League. Sono questi i due orizzonti che AS propone per il futuro di James Rodriguez. Il colombiano dopo essere rientrato al Real Madrid dal prestito al Bayern Monaco non ha convinto Zinedine Zidane a puntare ancora su di lui e in estate, dunque, è molto probabile che si concretizzi una nuova separazione.

SIRENE ITALIANE - Stando al quotidiano in Serie A per l’ex Porto e Monaco rimangono vive due ipotesi: quella del Napoli, club che ha tentato fino all’ultimo di acquistarlo anche la scora estate, e quella della Juventus che grazie agli ottimi rapporti con Jorge Mendes (agente di CR7) potrebbe decidere di puntare su James per il ruolo di trequartista.

SIRENE INGLESI - Per quanto riguarda la Premier League sul colombiano ci sarebbe il forte interesse del Manchester United che potrebbe pensare d’imbastire una doppia operazione con il Real comprendente anche la cessione di Paul Pogba ai Blancos. In seconda fila l’ipotesi Everton.