Siviglia battuto in finale dal Bayern: la Supercoppa va ai tedeschi. Le apertura in Spagna

Non riesce a conquistare la Supercoppa Europea il Siviglia, che in finale cade ai supplementari per mano del Bayern Monaco: 2-1 in favore dei tedeschi il finale di match.

Siviglia che per altro riesce a sbloccare la gara, ma il rigore segnato da Ocampos è solo un'illusione: Goretzka, infatti, riesce a pareggiare i conti circa 20' dopo, mentre Martinez al 104' condanna la formazione andalusa.

"Eroi senza coppa" l'aperutura dell'edizione on line del quotidiano AS, mentre Marca parla di "Eroico Siviglia e Bayern supercampione". Sulla medesima falsariga anche Mundo Deportivo: "Bayern campione, di fronte a un enorme Siviglia".

"Il Siviglia perde la Supercoppa di Europa (2-1)", è invece l'apertura del diariodesevilla.es.