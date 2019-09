© foto di Federico De Luca

Jindrich Trpišovský, allenatore dello Slavia Praga, ha parlato in patria in vista della sfida all'Inter nella prima giornata di Champions League, domani alle ore 18.55 a San Siro: "A Milano sappiamo che ci saranno circa sessantacinquemila persone. Credo fermamente che se ci basiamo sulle prestazioni in Europa della scorsa stagione, ad essere decisivi saranno solo gli errori che commetteremo. Daremo battaglia, non vogliamo arrenderci prima del tempo", sono le parole raccolte dal portale idnes.cz.