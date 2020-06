Smalling-Roma, al centro dello scontro con lo United sulla proroga c'è anche il futuro

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Chris Smalling. Per adesso è arrivato il placet da parte del Manchester Untied sulla possibilità di finire il campionato nella Capitale ma non l'Europa League, competizione dove i Red Devils sono ancora in corsa. L'altra motivazione è l'essere però ancora in trattativa per il riscatto: la Roma chiede il rinnovo del prestito a 3 + 15 di obbligo pagabile in tre anni, lo United chiede di più.