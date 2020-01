SONDAGGIO TMW - Come andrà la nuova avventura di Ibra al Milan?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come andrà la nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan? Tuttomercatoweb.com sottopone il quesito ai propri lettori con la possibilità di votare una delle quattro opzioni nel sondaggio presente sulle nostre colonne. Con Ibrahimovic il Milan farà una storica rimonta fino alla Champions? Andrà in Europa League e sarà Europa League? Oppure andrà bene per lui a livello di gol ma il club non risalirà la china? O magari sarà una delusione per tutti, pochi gol lui e male anche il Milan?