Colpaccio dell'Inter che ha chiuso l'accordo con il Real Madrid per l'acquisto a titolo definitivo di Achraf Hakimi. Dopo due anni in prestito al Borussia Dortmund, il laterale destro classe '98 ha deciso di proseguire la sua carriera a Milano, nella squadra nerazzurra guidata da Antonio Conte. Adesso cosa serve all'Inter per rinforzarsi ulteriormente?

1) Un anno dopo, bisogna tornare su Edin Dzeko

2) Edinson Cavani per assicurare gol ed esperienza all'attacco

3) Sandro Tonali, è il miglior 2000 italiano in circolazione

4) Uno specialista della difesa a tre come Marash Kumbulla

5) Emerson Palmieri, serve un nuovo titotare anche sulla fascia sinistra

