SONDAGGIO TMW - Eriksen è l'acquisto che serve all'Inter per lo Scudetto?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il blitz di Ausilio a Londra, l'Inter dimostra di voler fare sul serio in ottica mercato invernale: le richieste di Conte verranno esaudite, con tre pedine in arrivo per diminuire la distanza rispetto alla Juventus e lottare alla pari per lo Scudetto fino alla fine della stagione. Il più vicino sembra essere Leonardo Spinazzola, subito dopo dovrebbe arrivare Olivier Giroud ma il grande colpo, qualora arrivasse, non potrà che essere Christian Eriksen. Il danese del Tottenham potrebbe essere davvero il tassello per consentire il salto di qualità all'Inter?

1) Sì, ha l'esperienza ad alto livello che manca a Conte

2) No, la Juve rimane troppo distante dalla squadra di Conte

3) No, servirebbe un giocatore come Vidal

