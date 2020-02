© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con oltre il 50% dei voti, l'Inter è stata designata dai nostri lettori come la regina della sessione invernale di calciomercato: pesa in questa scelta l'approdo in nerazzurro di Christian Eriksen, senza dubbio l'innesto più importante effettuato da club di Serie A nella sessione invernale di calciomercato.

Al secondo posto la nuova Fiorentina di Rocco Commisso, poi il Napoli che è stato ritoccato in maniera importante dopo i disastri della prima parte di stagione. Ecco il risultato finale.

Voti totali: 1205

Atalanta 8,46 %

Fiorentina 22,24 %

Inter 55,1%

Napoli 14,19 %