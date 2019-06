SONDAGGIO TMW - Totti dice addio alla Roma. Quale futuro ora per il Pupone?

Francesco Totti ha detto addio alla Roma. In una conferenza stampa fiume, l'ex capitano ed ormai ex dirigente giallorosso non ha risparmiato nessuno della dirigenza, chiudendo tra le polemiche la sua storia ultratrentennale col club. Adesso, per Totti, si aprono nuove strade. Dall'ipotesi di una carriera in federazione, fino alla possibilità di ricoprire la figura di dirigente in Nazionale o in un altro top club. E allora vi chiediamo: quale futuro ora per il Pupone? Dite la vostra votando il sondaggio di TMW!