Sottosegretario Salute: "Inter-Milan del 17 ottobre? Ipotizzabile il pubblico a San Siro"

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ha commentato a Radio Punto Nuovo la situazione attuale del coronavirus in Italia: “Il ritorno a scuola è la sfida più importante con cui ci misureremo. Abbiamo avuto una prima fase, dopo il lockdown, difficilissima. Neanche oggi la situazione è facile: né per l’Italia, né per nessun altro paese in Europa. È da qui che capiremo la capacità del nostro Paese nel non far ripartire i contagi esponenzialmente".

Ovviamente il discorso si sposta sulla riapertura degli stadi, per adesso ancora un miraggio: "Si teme che non si riescano a gestire grandi eventi sportivi. Ho spiegato più volte che l’arrivo di tante persone, gli inevitabili assembramenti e i mezzi di trasporto sono aspetti di grande rischio. A oggi sono i ragazzi italiani ad avere tra le mani il destino di questo Paese. Se sulla scuola ce la caveremo bene, potremo poi riparlare degli stadi. Il 4 ottobre è un po’ presto, bisogna avere 15 giorni di valutazione. Se i numeri saranno buoni, se sosterremo con rigore e successo la prova della riapertura, ci si può sedere ad un tavolo e affermare di aver superato la prima prova. Per Inter-Milan del 17 ottobre potrebbe esserci del pubblico a San Siro, se ci si comporta bene".